Toyota pronta a svelare il suo primo suv elettrico. In arrivo 5 modelli a ioni di litio

Toyota, regina dell'ibrido, ora scomette sull'elettrco a ioni di litio. La casa giapponese è infatti pronta a lanciare al salone di Shanghai, dal 19 al 28 aprile, unico salone dell'auto in pandemia, un suv a batteria e altri cinque modelli Bev (battery electric Vehcle) che affiancheranno anche l'offerta di vetture elettriche a idrogeno (Fcev, Fuel cell electric vehicle) come la rinnovata Mirai. Il nuovo suv Toyota è un modello ancora senza nome, ma che avrà le dimensioni simili a quella di una Rav4, anche se come tutti i Bev è stato progettato su una architettura dedicata. Toyota afferma che il suv è stato studiato espressamente per il mercato europeo anche se sarà prodotto nella fabbrica specifica per tutti i modelli a emissioni zero in Giappone. Il suv sarà il primo dei sei Bev pianificati che utilizzano la nuova piattaforma e-TNGA che Toyota ha sviluppato in collaborazione con Subaru.



La gamma elettrica in collaborazione coi partner



Un processo quello avviato da Toyota che è tanto più complesso perchè punta a coinvolgere il suo brand di lusso, Lexus, ma anche gli altri costruttori giapponesi che per diversi motivi sono ormai parte integrante del mondo Toyota. Mazda che dopo aver avviato 2015 un'alleanza con Toyota estesa poi a Denso che ha come l'obiettivo progettare una piattaforma modulare per auto a batteria, ha poi lanciato il suo primo progetto l'elettrica MX-30. A Suzuki che giapponesi di Toyota hanno fornito la piattaforma ibrida che la utilizzerà per due modelli elettrificati per l'Europa. E infine la collaborazione con Subaru si rafforzerà dopo l'acquisizione da parte di Toyota di un'ulteriore quota di capitale del brand Subaru salita dal 16,83 all'attuale 20%



La nuova piattaforma per veicoli elettrici



La nuova architettura è stata progettata per essere decisamente adattabile a diverse tipologie di vetture. Infatti può essere utilizzata per veicoli di diverse lunghezze e anche di passo. Può inoltre essere adattata a dei diversi propulsori in posizione sia anteriore che posteriore e anche a trazione integrale oltre che con un'ampia gamma di capacità della batteria. Toyota afferma ancora che sulla base dell'esperienza sviluppata con la propulsione ibrida i suoi elettrici avranno sia l'autonomia che la durata della batteria superiore.



Il nuovo suv avrà dimensioni simili al Rav4



Il responsabile europeo dello sviluppo del prodotto di Toyota, Andrea Carlucci, ha anticipato che la nuova vettura sarà molto europea sia nel DNA che anche nel design. Aggiungendo che un suv di dimensioni tipo la Rav4 è stato scelto per il primo Bev di Toyota perché l'auto sarà un modello globale e dunque dovrà offrire il miglior equilibrio possibile per soddisfare contemporaneamente le esigenze di tutti i possibili mercato. Aggiungendo poi “È abbastanza ovvio che i volumi maggiori saranno realizzati coi modelli più compatti ed su questi che Toyota punterà per il mercato europeo”.



Le altre declinazioni della gamma 100% a batterie



Toyota ha già affermato che fra gli altri elettrici pianificati per la piattaforma e-TNGA includeranno un suv compatto che sta sviluppando con Suzuki, un crossover, un suv di grandi dimensioni, una berlina e un mpv. Toyota sta poi investendo nello sviluppo delle batterie a stato solido e ha affermato che prevede di lanciare una vettura di grande serie che utilizza questo tipo di tecnologia entro il 2025.