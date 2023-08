Toyota raddoppia l'utile operativo ma la sfida è sulle elettriche in Cina

2' di lettura

Toyota ha pubblicato risultati nettamente superiori alle attese per il primo trimestre 2023/24 (aprile-giugno), grazie in particolare alla produzione che ha ritrovato continuità, alla ripresa del mercato automobilistico globale e alla persistente debolezza dello yen. L’utile netto del gruppo nel periodo è così balzato del 78% a 1.311,3 miliardi di yen (circa 8,4 miliardi di euro). Toyota, tuttavia, ha lasciato invariati i suoi obiettivi annuali.

La casa automobilistica numero uno per vendite al mondo ha dichiarato che l’utile operativo per i tre mesi fino a giugno è stato di 7,85 miliardi di dollari, con un aumento del 94% rispetto all’anno precedente, oltre le previsioni del mercato.

La sfida per il colosso giapponese, adesso, è realizzare il suo ambizioso piano per competere meglio nel mercato globale dei veicoli alimentati a batteria, oltre a dettagliare la sua strategia sull’idrogeno.

Toyota deve fare in fretta, in particolare in Cina, dove l’aumento dei concorrenti locali e la guerra dei prezzi di Tesla e altri sta erodendo la sua quota di mercato.

Toyota ha ammesso che la concorrenza in Cina è diventata «estremamente severa», aggiungendo che le fluttuazioni dei tassi di cambio e la sua risposta alle riduzioni di prezzo nel mercato automobilistico più importante del mondo hanno influito negativamente sui risultati.