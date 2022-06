Toyota Rav 4

Quanto costa la Toyota Rav4 usufruendo degli incentivi auto 2022? Grazie ad emissioni pari a 130 grammi per chilometro, e ad un prezzo di listino di 37.000 euro per la versione 2.5 Hv 2wd Active, il suv giapponese vede ridurre il suo prezzo di 2000 euro in caso di rottamazione. Sviluppata sulla piattaforma di progettazione Toyota New Global Architecture–K, grazie alla posizione del baricentro più in basso consente una migliore distribuzione delle masse e una scocca più rigida contribuendo a migliorare maneggevolezza, comfort di marcia e piacere di guida. La nuova trasmissione ibrida di quarta generazione abbina un inedito motore benzina con un potente propulsore elettrico assicurando potenza ed efficienza combinati a ridotti consumi (ed emissioni). Rav4 monta un innovativo sistema Awd elettrico che assicura un aumento del 30% della coppia sull'asse posteriore, consentendo una ripartizione fronte-retro che può passare da 100:0 a 20:80. Di serie su tutta la gamma la più recente versione del pacchetto di dispositivi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 2.0. Il nuovo Rav4 Hybrid è il primo modello Toyota dotato di Data Connected Management, un modulo di trasmissione dei dati attraverso il quale è possibile ricevere informazioni sullo stato del veicolo. Nello specifico la Toyota Rav4 Hybrid 2.5 Hh 2wd Active lunga 460 cm, larga 186 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 580 a 1.690 litri. Nella versione 2.5 HV 2wd Active costa 37.000 euro incentivi esclusi con motorizzazione ibrida benzina di 2.487 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 160 kW/218 cavalli ed una coppia massima di 420 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 130 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.665 kg.

