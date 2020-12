Toyota Rav4 Hybrid

Il suv Toyota, in versione Dynamic Force Awd-i, è proposto a dicembre 2020 in promozione da 34.500 euro (anziché 39.100 euro) e Hybrid Bonus di 4.600 euro con qualunque usato, con finanziamento Pay per Drive Connected da 268 euro al mese. La Toyota RAv4 Hybrid Dynamic Force 2WD: da 32.000 euro (anziché 36.600 euro) con Hybrid Bonus di 4.600 euro (sempre con qualunque tipo di usato); finanziamento Pay per Drive Connected da 250 euro al mese. La nuova Toyota Rav4 Plug-in, fino al 31 dicembre 2020, è proposta in promozione a 45.500 euro (anziché 55.500 euro) con 11.000 euro di vantaggi (bonus ed hybrid bonus) in caso di rottamazione.