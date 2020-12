Toyota Rav4 Plug-in hybrid, aperti gli ordini del suv con ricarica alla spina Inizia la vendita del nuovo Toyota Rav4 Plug-in Hybrid, con prezzi da 55.500 euro di Simonluca Pini

Inizia la vendita del nuovo Toyota Rav4 Plug-in Hybrid, con prezzi da 55.500 euro

La Toyota Rav4 ibrida plug-in è ordinabile anche sul mercato italiano. La quinta generazione del suv giapponese debutta nella nuova versione plug-in hybrid con motorizzazione termica a cui si abbina l'unità elettrica, per una potenza complessiva di 306 cavalli e un'autonomia a zero emissioni di 75 chilometri nel ciclo combinato e che può arrivare fino a quasi 100 nei percorsi urbani. Sviluppata sulla piattaforma Toyota Ga-K, la nuova Toyota Rav4 Plug-in Hybrid monta di serie il sistema di trazione integrale elettrica intelligente Awd-i. L'arrivo della nuova Rav4 Phev è prevista in concessionaria per il mese di aprile.

Toyota Rav4 ibrido plug-in, autonomia elettrica

Nonostante la generosa potenza a disposizione, che si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 6 secondi, la nuova Toyota Rav4 Plug-in Hybrid è anche sostenibile: nella nuova modalità di guida Ev mode, può percorrere 75 km a zero emissioni nel ciclo combinato e fino a 98km nel ciclo urbano, con una velocità massima in elettrico puro di 135km/h. Il nuovo modello può percorrere 100 chilometri con un litro di benzina ed emettere solo 22 grammi di anidride carbonica per km. All'esaurimento dell'autonomia per la guida in Ev mode, il Rav4 Plug-in rimane particolarmente efficiente grazie alla tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota, che consente di contenere i consumi e le emissioni e di continuare a percorrere lunghi tratti a zero emissioni intervallati durante la marcia.

Toyota Rav4 Plug-in Hybrid, batteria e ricarica

Sulla nuova Toyota Rav4 Plug-in Hybrid sviluppato una nuova batteria agli ioni di litio ad alta capacità e un converter potenziato all'unità di controllo del sistema ibrido. Il motore a benzina Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri si basa sull'unità del Rav4 Hybrid, con miglioramenti per soddisfare i requisiti prestazionali del sistema ibrido plug-in. Le dimensioni compatte della batteria agli ioni di litio consentono di contenerla interamente sotto il pianale del veicolo. Senza penalizzare troppo il vano di carico, la volumetria del bagagliaio è di ben 520 litri. Nella parte posteriore destra si trova la presa di ricarica protetta da uno sportello che si blocca e sblocca automaticamente con le porte del veicolo. Rav4 Plug-in è fornito di due cavi standard di cui uno collegabile ad una normale presa domestica e l'altro, di tipo Mennekes (32a, 6.6 kW), che consente di completare una ricarica in sole 2 ore e mezza se collegato a una wallbox. Inoltre, grazie all'App MyT ed ai servizi connessi diventa possibile controllare lo stato della batteria, pianificare l'orario di ricarica e programmare il sistema di condizionamento.

Nuova Toyota Rav4 Plug-in Hybrid 2021, stile

La Toyota Rav4 Plug-in Hybrid presenta diverse novità stilistiche. Nella parte anteriore arriva una finitura scura per la griglia e altri dettagli, con una nuova modanatura metallica sulla parte inferiore del paraurti. I nuovi cerchi da 18 e 19 pollici vantano un contrasto tra la lavorazione brillante e le finiture grigie o nere, mentre nella parte posteriore è presente una finitura metallica per la decorazione sotto il parabrezza e una copertura nera per il sottoscocca. Nell'abitacolo l'attenzione si concentra sui nuovi rivestimenti dall'impostazioni sportiva, con motivi a coste con dettagli in rosso a contrasto. I sedili in pelle nera trapuntata saranno disponibili anche con un affascinante dettaglio a nastro rosso. La console centrale è dotata di un display multimediale touchscreen da nove pollici - il più grande di qualsiasi modello Rav4 - per un controllo chiaro e semplice delle funzioni di intrattenimento, informazione e connettività della vettura.

Toyota Rav4 ibrida plug-in, prezzi e allestimenti

La gamma del nuovo Rav4 Plug-in si compone di due allestimenti. La versione d'ingresso è la Dynamic+, una versione ricca di contenuti che offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, fari a Led, vetri posteriori oscurati, Power back door, sistema multimediale Toyota Touch 3 da 9 pollici con Dab, navigatore satellitare e smartphone integration, wireless charger, sedili in pelle sintetica riscaldati e sedile guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare e tutti i sistemi di sicurezza attiva con il Toyota Safety Sense. Il top di gamma è invece la versione Style+ con cerchi in lega da 19 pollici, tetto panoramico, sedili in pelle, sedili anteriori ventilati, Head-up display, sistema premium audio Jbl, Panoramic view monitor a 360 gradi e smart rear view mirror. La gamma Rav4 Plug-in parte dai 55.500 euro per la versione Dynamic+, un prezzo che, grazie agli Hybrid bonus ed agli attuali incentivi statali per il mese di dicembre si trasforma in un prezzo promozionale di 45.500 euro in caso di rottamazione. Stessa logica per l'allestimento Style+ che partendo da un listino di 60.000 euro sarà proposto ad un prezzo promozionale di 49.000 euro in caso di rottamazione.