Toyota Rav4 plug-in, in vendita da aprile

La versione di punta del suv Rav4 offre un powertrain da 306 cv che abbina il quattro cilindri 2.500 cc aspirato a dei motori elettrici capaci di gestire anche la trazione integrale. Le batterie fanno percorrere fino a 75 km in elettrico, ma fino a 98 km nei contesti urbani, oltre ad emettere CO2 di appena a 22 g/km. La velocità di punta in elettrico è limitata a 135 kmh. La Rav4 può passare da 0 a 100 kmh in 6 secondi, mentre servono circa 2,5 ore per ricaricare le batterie. Toyota offre la Rav4 alla spina a prezzi compresi fra 55.000 e 60.000 euro.