Toyota Rav4, vendute 10 milioni di unità Raggiunta quota dieci milioni di unità vendute a livello globale del suv medio giapponese, il Rav4

È il raggiungimento di una pietra miliare. Il suv Rav4 entra nei libri della storia Toyota che dal 1994, passando per ben cinque generazioni, ha venduto oltre 10 milioni di esemplari in tutto il mondo. In Italia sono oltre 225mila le unità consegnate. Lo scorso anno il suv medio giapponese non è stato solo il modello a ruote alte più venduto al mondo, ma anche la quarta autovettura più venduta in assoluto, con il Nord America come mercato in cima alla classifica con 535mila unità, seguito da Europa (133.000), dove la quinta generazione introdotta all'inizio dell'anno ha stabilito un nuovo record annuale di vendita e nel cumulato dal lancio ha superato i due milioni venduti. A seguire il mercato cinese con 127.000 esemplari. Nel 2020 la gamma di Rav4 si amplierà con il lancio della motorizzazione plug-in hybrid, la versione elettrificata alla spina.