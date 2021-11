Toyota rilancia la sfida sulle city car: arriva il mini crossover urbano Aygo X

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aygo X è stata svelata in veste definitiva, dopo un'apparizione formato concept. Si tratta di un «mini suv» (la X del nome indica appunto crossover) che, con dimensioni molto contenute, rilancia la presenza di Toyota in un settore importante, ma sempre meno numeroso per quantità e qualità dell'offerta, nonostante sia composto da vetture popolari, quelle per tutti. La casa giapponese è anche rimasta senza il partner francese Stellantis (ex Psa) che non darà seguito a Citroen C1 e Peugeot 108, le gemelle diverse della nota Aygo, che dal 2005 ha rivestito il ruolo di entry level nella gamma del brand giapponese. Con Aygo X, Toyota ritorna nel segmento A (che in italia nei primi dieci mesi di quest’anno si posiziona al terzo posto e ha rappresentato il 17,2% del totale del mercato con 219.802 unità) con una proposta formato crossover, più attraente e in linea con la suv-mania imperante anche nell'era delle auto elettrificate. A proposito di powertrain: Aygo X, mantiene un’impostazione minimalista (che ha anche fatto la fortuna di Aygo, 108 e C1) e dunque non è prevista una variante ibrida, pur essendo una Toyota, la casa che ha portato al successo questo tipo di motori.

La vettura, nasce dal concept Aygo X Prologue e si basa sull’ormai famosa piattaforma Ga-B della Toyota New Global Architecture (Tnga), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris (l’attuale auto dell'anno 2021 in Europa) e più recentemente con la nuova Yaris Cross.

Il pianale è caratterizzato da una sezione del telaio posteriore modificata e ridimensionata, mentre il corpo vettura è contraddistinto da sbalzi anteriori e posteriori ridotti.

Con una lunghezza di 3.700 millimetri , la nuova Aygo X è più lunga di 235 mm rispetto alla precedente, con il passo che aumenta di 90 millimetri . La larghezza totale del corpo vettura è aumentata di 125 millimetri rispetto all’attuale Aygo, e raggiunge i 1.740 millimetri . Di conseguenza, i sedili anteriori sono stati distanziati tra loro di 20 mm. La capacità del bagagliaio aumenta di oltre 60 litri rispetto alla generazione precedente, per un totale di 231 litri. Trattandosi di un crossover, anche l’altezza da terra è maggiorata di 65 millimetri, per un totale di 1.525 mm.

La sua agilità viene enfatizzata anche dal raggio di sterzata ridotto, di soli 4,7 metri: uno dei più bassi del segmento. E il conducente può contare anche sulla seduta rialzata di 55 mm. Inoltre, l'angolo di visuale del montante A è stato portato a 24º per una migliore visibilità.