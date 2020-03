Toyota: rimanere in forma e positivi

Non c'è niente che non possiamo sconfiggere. Dal Giappone arriva il messaggio incoraggiante di Akio Toyoda, Presidente e Ceo di Toyota Motor Corporation. Durante questo momento di difficoltà generale, in cui tutti siamo è preoccupati per le conseguenze di questa pandemia, il messaggio positivo è che ne usciremo. Giorno dopo giorno raggiungeremo la fine di questa crisi ma solo se le persone seguono le normative imposte da ciascuno stato. Stay healty, stay positive.