Toyota rinnova C-HR, arriva il duemila ibrido da 184 e l' infotainment ora è compatibile con Android Auto e CarPlay Il crossover giapponese viene offerto anche con un più potente 2.000 cc da 184 cv per garantire migliori prestazioni con consumi ed emissione contenute di Corrado Canali

2' di lettura

estyling di metà carriera per il “suvvino” Toyota, la C-HR che nell'occasione introduce anche importanti aggiornamenti dei powertrain.

Dal punto di vista stilistico, la CH-R sfoggia nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori a Led. Nel frontale troviamo le luci diurne integrate nella parte superiore del gruppo ottico, mentre al posteriore un elemento nero lucido collega i due fari per un look più sportivo. Anche i paraurti contribuiscono conferire al C-HR una grinta superiore, con una nuova disposizione delle prese d'aria e degli elementi secondari. L'abitacolo, immutato nell'impostazione generale, integra, tuttavia, il sistema di infotainment aggiornato compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema sfrutta la connettività degli smartphone abilitati per aggiornare le mappe di navigazione.

E veniamo alle novità del powertrain. Oltre al 1.800 cc a benzina da 122 cv, è disponibile ora anche l'unità 2.000 cc sempre ibrida da 184 cv che, naturalmente, offrirà prestazioni più elevate con emissioni contenute in appena di 118 g/km in media. Il costruttore giapponese, tuttavia, non ha per ora fornito nessun dato relativo a velocità massima e accelerazione, ma come detto si annunciatno più performanti rispetto al 1.800 attuale.

Al motore più potente, inoltre, sono abbinate nuove regolazioni del servosterzo e dell'assetto per offrire un maggior piacere di guida, ma sono state anche operate modifiche al telaio di entrambe le versioni per ridurre sia le vibrazioni che attenuare la rumorosità. Non ci sono al momento informazioni sull'eventuale disponibilità anche dell'attuale 1.200 cc turbo benzina che potrebbe, forse, non essere più previsto.

La C-HR ha registrato un successo immediato sulla base di uno stile decisamente anticonvenzionale ed a questo con il raddoppio dell'offerta ibrida potrebbe puntare ad un ulteriore gradimento