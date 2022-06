Toyota rinnova la gamma GR: divertimento assicurato

Anche il telaio è stato completamente riprogettato con l'obbiettivo di aumentarne la rigidità, ridurne il peso (ben 12 kg in meno in totale) e abbassare il baricentro così da garantire una maneggevolezza e una reattività ancora più esaltanti. Potremmo definirla “analogica”: l'elettronica interviene infatti solo nei sistemi di controllo della frenata, sempre di serie, come ABS, Brake Assist, Traction Control, Vehicle Stability Control, Hill¬start Assist, e in quelli di assistenza alla guida come la frenata di emergenza con mitigazione della collisione, l'avviso di superamento corsia, il cruise control adattivo full-range e gli abbaglianti automatici. Il controllo della stabilità, disattivabile per godere appieno delle prestazioni durante i giri in pista, è regolabile su cinque diverse modalità per soddisfare le preferenze del pilota in base alle condizioni di guida.



Per quanto riguarda le sospensioni, all’anteriore troviamo due indipendenti MacPherson mentre al posteriore uno schema a doppio braccio oscillante, con regolazioni riviste per un livello ancora più elevato di risposta, maneggevolezza e stabilità.



All'interno la disposizione dei comandi è molto razionale, con grandi rotelle e tasti fisici dedicati alla climatizzazione, il display dell'infotainment posizionato centralmente, il bracciolo centrale che si apre per fare spazio a bicchieri e bottiglie e la leva del freno a mano che rappresenta ormai una vera rarità.



Teoricamente la GR 86 è una coupé da quattro posti, ma nella realtà i sedili posteriori non hanno alcuno spazio per le gambe se non per quelle di un bambino.



L'intrattenimento punta su uno schermo touch da 8 pollici e ovviamente include tutte le ultime novità come Android Auto, Apple Carplay e la radio Dab. La strumentazione principale davanti al guidatore sfrutta invece un display a quadrante singolo: quando si passa alla modalità Track cambia visualizzazione per mostrare informazioni specifiche scelte con l’aiuto dei piloti professionisti del Toyota Gazoo Racing.