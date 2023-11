Toyota rivede al ribasso le previsioni sulla vendita di auto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Toyota ha tagliato i piani di vendita per i veicoli elettrici e intende appoggiarsi agli ibridi per registrare profitti in quest’anno fiscale. La più grande Casa automobilistica del mondo ha detto che ora prevede di vendere solo 123.000 BEV nell’anno fiscale in corso, con un taglio del 39% rispetto al suo piano originale di 202.000 veicoli.

Tuttavia, il downgrade sugli EV non dovrebbe intaccare i volumi complessivi perché Toyota mira a compensare la differenza nelle maggiori vendite di veicoli ibridi tradizionali e plug-in. Parlando mercoledì durante l’annuncio dei risultati finanziari di Toyota, il CFO Yoichi Miyazaki non ha menzionato la domanda statunitense di veicoli elettrici, ma ha citato l’intensificarsi della guerra dei prezzi in Cina come fattore scatenante per la revisione della sua azienda. Miyazaki ha citato i concorrenti che, per tagliare i prezzi in Cina, hanno portato all’iniziale erosione dei margini, mentre Toyota “mira a rafforzare la redditività aumentando invece la fornitura di ibridi benzina-elettrici”. «Questo è uno dei modi in cui possiamo evitare la concorrenza sui prezzi», ha detto, definendo la concorrenza nel mercato cinese BEV un fattore determinante.

Toyota sostiene che i suoi ibridi hanno raggiunto la parità di margine di profitto con i veicoli a combustione interna. Oggi, gli ibridi rappresentano circa il 28% delle vendite globali di Toyota e gran parte del reddito operativo complessivo dell’azienda. Plug-in, celle a combustibile e veicoli elettrici rappresentano solo una piccola parte delle vendite al dettaglio e del reddito operativo. Nel suo rapporto trimestrale sugli utili la società ha detto che ora prevede di vendere 3,6 milioni di ibridi tradizionali nell’anno fiscale in corso, rispetto alla precedente previsione di 3,5 milioni. Ha anche aggiornato il suo obiettivo sugli ibridi plug-in a 141.000 veicoli da 137.000.

Toyota ha detto che è in grado di aumentare gli ibridi a causa di una crescente domanda, una gamma ampliata e una migliore fornitura di semiconduttori. Il downgrade sui BEV è arrivato quando Toyota ha annunciato risultati record in termini di vendite, ricavi, utili operativi e reddito netto nel secondo trimestre fiscale conclusosi il 30 settembre. L’utile operativo è cresciuto a 1,44 trilioni di yen (9,65 miliardi di dollari), dai 562,7 miliardi dell’anno precedente.

Su base globale Toyota ha registrato un margine di profitto operativo del 12,6% nel trimestre, rispetto al 6,1% dell’anno precedente. L’utile netto è quasi triplicato a 1,28 trilioni di yen ($8,58 miliardi) tra luglio e settembre, da 434,2 miliardi dell’anno precedente. Le entrate sono aumentate del 24% a 11,43 trilioni di yen ($76,58 miliardi) grazie all’impatto dei tassi di cambio vantaggiosi.