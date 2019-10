Toyota, la seconda generazione della Mirai ad idrogeno

Stile elegante e molto più sportivo, interni con la massima connettività a bordo e trazione posteriore per una guida più coinvolgente. E in aggiunta un'autonomia aumentata del 30% fino ad oltre 600 km con un pieno di idrogeno per il quale si impiegano soltanto 5 minuti. I nuovi interni offrono un pannello strumenti digitale standard da 8 pollici e il sistema di infotainment Toyota Premium Multimedia con touchscreen TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione. Previsto inoltre uno specchietto retrovisore digitale che visualizza le immagini riprese da una telecamera esterna.