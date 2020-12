Toyota, suv compatto elettrico in arrivo in Europa Nei prossimi mesi verrà annunciato un suv elettrico di medie dimensioni

Toyota ha preannunciato che nei prossimi mesi presenterà in anteprima un nuovo modello di Suv elettrico di medie dimensioni per l'Europa, rilasciando una silhouette stilizzata del modello. Che sarà basato sulla nuova piattaforma e-Tnga altamente versatile e facilmente adattabile per una vasta gamma di modelli. Il principio base dell'architettura è che un certo numero di elementi chiave rimane fisso, mentre altri possono variare. Questo approccio consente di variare elementi come larghezza, lunghezza, passo ed altezza del veicolo.

Inoltre i modelli basati sulla e-Tnga possono avere trazione anteriore, posteriore o integrale utilizzando un'ampia gamma di batterie con diverse capacità e di motori elettrici per adattarsi alle svariate tipologie di veicoli e necessità di utilizzo. Utilizzando questo approccio versatile è possibile ridurre i tempi di sviluppo di diverse varianti di prodotto e realizzare modelli individuali in parallelo.

Il primo modello basato sulla piattaforma e-Tnga è già stato sviluppato ed è in fase di prepara- zione per la produzione, che si svolgerà presso la fabbrica Zev di Toyota in Giappone. Inoltre a novembre in Italia la Casa giapponese ha raggiunto un risultato record con la Yaris: 4.525 unità immatricolate, la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda. Nel segmento B Yaris si è inoltre aggiudicata la prima posizione con una quota del 14,7% e nel canale privati (16,2%), che copre il 94% delle vendite totali del modello.



