Toyota alla svolta elettrica, senza abbandonare l'ibrido La casa giapponese con la piattaforma e-TNGA per modelli a batteria è pronta ad entrare nel mondo dei veicoli a zero emissioni, ma ad affiancare alla doppia alimentazione di Corrado Canali

L'annuncio è ufficiale e l'occasione è l'appuntamento di fine anno nel corso del quale Toyota ha fatto il punto sulle nuove strategie che scatteranno a partire proprio dal 2021. Il brand giapponese avvierà, innanzitutto, un decisa svolta in tema di elettrificazione presentando entro il 2025 sei nuovi modelli tutti a zero emissioni a cui si aggiungerà un'accelerazione in tema di tecnologia che prevede il lancio di batterie allo stato solido che presto vedremo sulle auto di serie. La base delle Toyota e Lexus elettriche di nuova generazione è la e-TNGA e cioè Electric Toyota New Global Architecture.

Nuova piattaforma per le elettriche del futuro

Si tratta del nuovo pianale, totalmente modulare pensato per gestire qualsiasi tipologia di elettriche: solo pochi elementi sono immodificabili, mentre gran parte delle caratteristiche, come la lunghezza, la larghezza, l'altezza e il passo, sono personalizzabili. A seconda della versione, infatti, il telaio può ospitare batterie più o meno grandi e dunque più potenti e uno o anche due motori a zero emissioni con la possibilità di produrre auto a trazione anteriore, posteriore o integrale. Così la Toyota potrà usare una meccanica comune per tutti imodelli elettrici, limitando i costi di sviluppo e di produzione.

Il primo di sei modelli elettrici in arrivo sarà un suv

Il primo modello a utilizzare la nuova piattaforma e-TNGA sarà un suv anticipata nei giorni scorsi da un teaser che ne ha svelato la silhouette laterale: la prima elettrica Toyota avrà un lunotto inclinato tipico dei suv coupé. Il modello che dovrebbe avere le dimensioni di un Rav4 ma a passo lungo oltre che proposto a trazione integrale o a due ruote motrici. E visto che il componente chiave per la diffusione delle elettriche è la batterie, Toyota ha deciso da tempo di creare una joint venture con lo storico partner che che è da sempre Panasonic per migliorare non solo l'efficienza nella fase di sviluppo, ma anche nella produzione degli accumulatori dei prossimi anni.

Le batterie allo stato solido sono quasi pronte



Proseguono negli studi sulle batterie allo stato solido le più leggere e prestazionali rispetto agli accomulatori di oggi, ha annunciato che entro il 2025 dovrebbe arrivare sul mercato il primo modello di serie elettrificato con questa tecnologia. La Toyota ha inoltre spiegato di voler rendere disponibili a tutti i partner la tecnologie fuel cell già impiegata sulla nuova Mirai che sarà in vendita nel corso del 2021 in Europa ad un prezzo di partenza al di sotto dei 70 mila euro. L'obiettivo è di incoraggiare la diffusione di veicoli a idrogeno, facendo aumentare le vendite di auto equipaggiate con questa alimentazione.

Al via luna maggiore diffusione dell'idrogeno in Europa

Sempre in Europa Toyota realizzerà anche il Fuel Cell Business Group che supporterà la diffusione dell'idrogeno e di cercare nuovi partner, anche in ambiti diversi a quello della mobilità. Per questo motivo la Casa giapponese si è unita alla Japan Hydrogen Association, un'associazione che promuove lo sviluppo delle tecnologie fuel cell. Ma Toyota non punterà solo sui nuovi modelli. Come annunciato negli scorsi mesi, la Casa giapponese intende offrire servizi col nuova brand Kinto e fra l'altro ad aprile 2021 inaugurerà a Colonia, in Germania, una nuova sede europea per il suo marchio di mobilità.