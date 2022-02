Toyota Taris Cross

Il sistema ibrido adottato dal crossover giapponese è lo stesso visto sulla Yaris berlina. Il 1.500 cc a tre cilindri a benzina da 92 cv è abbinato a un motore elettrico e a un motogeneratore per una potenza di sistema di 116 cv. Le emissioni di anidride carbonica si attestano a 98 g/km o 105 per la quattro ruote motrici, mentre nei percorsi urbani la percorrenza in elettrico arriva fino all’80%. La Yaris Cross è offertasolo in versione full hybrid e pur derivata dalla berlina si tratta di un modello a ruote alte con consumi di 4,5 litri per 100 km al prezzo d'attacco di 26.000 euro.

