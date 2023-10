Toyota, a Tokyo mostra i futuro prossimo dell’auto elettrica alla giapponese

Ascolta la versione audio dell'articolo

La famiglia della prossima generazione di Toyota elettriche si svela al Japan Mobility Show con quattro concept car di tipologie differenti. Sono un suv, una sportiva estrema, un off-road e un pick-up. La panoramica delinea il perimetro in cui si muoverà in futuro la Toyota e nel quale inserirà, sicuramente, anche tanti altri modelli con cui costruirà un’offerta in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Tutti saranno frutto di una strategia che sta già partendo con la messa a punto di impianti pilota in alcuni stabilimenti per centrare il primo obiettivo: dieci modelli elettrici entro il 2026. Le future Toyota elettriche nasceranno da innovativi processi produttivi che contengono costi e tempo, si baseranno su inedite architetture modulari native elettriche, utilizzeranno powertrain e batterie anche allo stato solido di nuove generazioni capaci di arrvare a offrire autonomie, più in là nel tempo, sino a 1.200 chilometri e si avvantaggeranno di avanzate architetture software, per alzare sempre più l’asticella della guida autonoma e della connettività.

Toyota, il suv FT-3e sarà l’erede elettrico del Rav4

È l’interpretazione di un futuro ruote alte a emissioni zero che potrebbe corrispondere all’attuale Rav4 e ha una linea in cui le superfici si combinano in modo semplice, evolvendo alcuni canoni portati al debutto dal crossover bZ4X. Il design è quello che ispirerà le linee delle prossime Toyota elettriche, portando con sé anche innovative tecnologie. Infatti, disseminati nella carrozzeria, in particolare in corrispondenza delle portiere ci sono display che forniscono informazioni come la carica della batteria, la temperatura dell’abitacolo e la qualità dell’aria interna in modo che avvicinandosi all’auto si possa avere un quadro del suo stato di salute. Nell’abitacolo si scopre l’interior design delle prossime Toyota elettriche, basato sull’essenzialità e incentrato sulla digitalizzazione. Al pari delle altre concept car esposte a Tokyo, anche della FT-3e non sono noti né il powertrain né altre caratteristiche tecniche, ma è facile prevedere che il modello che originerà sarà anche offerto con un powertrain bimotore e la trazione integrale.

Toyota, FT-Se l’erede elettrica della sportiva MR2 è servita

Tra le future Toyota elettriche ci sarà anche una sportiva ad alte prestazioni che per indole e aspetto rimanda alla MR2 e sviluppata sfruttando le esperienze del team Gazoo Racing. La FT-Se condivide i componenti principali con l’FT-3e, dalla quale si distaccherà sicuramente sia per la potenza e le prestazioni sia per il dinamismo. La sportiva è continuamente “upgradbile” con aggiornamenti software per offrire sensazioni sempre più coinvolgenti. L’aspetto della FT-Se si caratterizza per la silhouette bassa e aerodinamica, nonché per l’impronta a terra larga. L’abitacolo è arredato in maniera essenziale e propone comandi intuitivi, un profilo del cruscotto basso per avvantaggiare la visibilità e, persino, imbottiture che avviluppano il corpo nelle violente accelerazioni laterali.

Toyota, Land Cruiser Se e pick up Epu per gli amanti dell’off-road

L’accelerazione sulla via dell’elettrificazione spinge la Toyota a prendere subito in considerazione uno dei settori dove ha una solida fama: quello dell’off-road. A questo settore si rivolgono le due robuste concept car svelate a Tokyo. Una è la Land Crusier Se che lascia poco spazio a dubbi che sarà l’interpretazione in chiave elettrica del mitico e robusto Land Cruiser apprezzatissimo da chi si cimenta davvero in situazioni di marcia estreme. L’altra è il pick-up doppia cabina Epu, in pratica l’Hilux a trazione elettrica. I due modelli sono accomunati dalla lunghezza di oltre di 5 metri, dal design squadrato ma armonioso della carrozzeria ideale nel vero off-road e dal fatto che anch’essi si baseranno sulle nuove architetture elettriche e offriranno tanti avanzati sistemi di digitalizzazione, connettività e guida autonoma.

