Toyota triplica l’utile e alza le stime, grazie a ibride e yen debole

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Toyota, numero uno mondiale dell’auto per volumi, ha alzato nettamente le stime per l’esercizio 2023-24 dopo aver riportato un utile quasi triplicato nel secondo trimestre. La guidance, che beneficia dell’indebolimento dello yen, è stata aggiornata prevedendo un risultato netto positivo per 3950 miliardi di yen (24,7 miliardi di euro) per l’intero anno, il 61% rispetto alle stime diffuse in primavera, e un utile operativo di 4.500 miliardi di yen (28,1 miliardi di euro).

Le previsioni sono calcolate su un tasso di cambio di 141 yen per un dollaro contro i 125 precedenti. A livello di giro d’affari, Toyota stima i ricavi a 43mila miliardi di yen (269 miliardi di euro) a fronte dei 38mila della previsione precedente. Invariato l’obiettivo in termini di volumi con la previsione di 11,38 milioni di veicoli venduti, +7,8% rispetto all’esercizio 2022-23.

Loading...

Nel secondo trimestre, luglio-settembre, la casa giapponese ha quasi triplicato l’utile netto a 1.278 miliardi di yen (8 miliardi di euro) e più che raddoppiato l’utile operativo a 1.438 miliardi di yen (9 miliardi di euro) su ricavi aumentati del 24% a 11.434 miliardi di yen (71,5 miliardi di euro). Il gruppo ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da massimi 100 miliardi di yen (625 milioni di euro).

Dopo anni di critiche per la lentezza nell’adottare i veicoli elettrici a batteria, Toyota a giugno ha presentato un radicale rinnovamento della sua strategia sui veicoli elettrici e si è impegnata a migliorare l’autonomia e a ridurre i costi dei veicoli elettrici.

Ora sembra che stia beneficiando sia dell’ottimismo del mercato riguardo a tale strategia, sia del rinnovato interesse per la sua gamma di veicoli ibridi benzina-elettrici, mentre parte dell’entusiasmo attorno ai veicoli elettrici svanisce, soprattutto perché i consumatori negli Stati Uniti sono alle prese con costi di finanziamento più elevati.