Toyota, tutto quello che sappiamo sul mini suv ibrido in arrivo nel 2021 Se la Casa giapponese ha rinunciato a presentarlo quantomeno in streaming, come altri costruttori hanno fatto, dopo la cancellazione del Salone di Ginevra dove avrebbe dovuto debuttare un motivo si sarà. Forse il nuovo modello ha ambizioni tali da poterne rimandare il lancio di “settimane o anche di mesi”. di Corrado Canali

5' di lettura

Toyota aveva “riservato” il lancio del piccolo suv al Salone di Ginevra, ma dopo la cancellazione ha deciso che il crossover poteva aspettare visto che sarà in vendita a marzo 2021. Si tratta di una scelta in netto contrasto con la maggior parte dei costruttori che non hanno esitato a svelare le loro novità con degli streaming dedicati. È pur vero che prima del Salone di Tokyo svoltosi a fine ottobre 2019, Toyota aveva previsto di anticipare novità come la seconda generazione della Mirai o la nuova Yaris in un evento dedicato ad Amsterdam, ma la scelta di oggi sembra motivata dal ruolo ancora più strategico del suv.

Non è solo la versione a “ruote alte” della Yaris

Non sarà soltanto la nuova Yaris con un diverso stile e delle sospensioni sollevate, ma un modello completamente nuovo destinato ad inserirsi in un settore quello dei B-suv che è in espansione, tanto che anche Toyota ha deciso di entrare dal momento che fino ad ora non era presente. Un modello che è stato progettato per conquistare posizioni soprattutto alle spese di altri concorrenti che già offrono un loro modello. E con soluzioni tipiche dell'offerta del costruttore giapponese: l'alimentazione ibrida innanzitutto, ma anche la quattro ruote motrici, una soluzione rara nel settore di riferimento del suv.

Sarà il “fratellino” minore della crossover C-HR

Il nuovo B-suv oltre che completamente nuovo e con una personalità accentuata rispetto alla Yaris è destinato ad inserirsi nella gamma Toyota immediatamente al di sotto della C-HR, ma in ogni caso sarà più lungo, più largo e più alto della nuova Yaris oltre che offerto con un passo maggiorato. Inoltre, come detto, offrirà un sistema di trazione integrale di tipo “intelligente” a cui abbinerà una sospensione tarata per l'impiego nel fuoristrada anche duro e puro. Dotazione che si trova al momento solanto in pochi modello in vendita.

La piattaforma è la stessa della Yaris sia pure adattata

La “base” del nuovo B-suv è la stessa piattaforma GA-B sulla quale è stata sviluppata la nuova Yaris. Nella sigla c'è l'indicazione che si tratta di una Global Architecture, la terza specifica che è pensata appositamente per le vetture che rientrano nel segmento B. Toyota, in sostanza, segue lo stesso approccio che ha già intrapreso con i pianali dei modelli più grandi, la piattaforma GA-C utilizzata dalla Prius, dal C-HR e dalla nuova Corolla o la GA-K che fa da base al Rav4. Una tecnica che permette di espandere velocemente la gamma di modelli come il suv derivato da Yaris e atteso nei prossimi mesi dimostra bene.

Il motore sarà un “full hybrid” di 1.500 cc come sulla nuova Yaris

Il nuovo B-suv sarà equipaggiato con una motorizzazione ibrida di quarta generazione di 1.500 cc derivata dalle più potenti 2.000 e 2.500 cc già a bordo dell'ultima generazione sia di Corolla che di Rav4. A migliorare non saranno soltanto i dati sui consumi oltre che delle emissioni, ma anche il comportamento della vettura e in modo netto. Il sistema Hybrid Dynamic Force 1.5 L utilizza, infatti, un motore 3 cilindri benzina da 1.490 cc a ciclo Atkinson con fasatura variabile delle valvole e una serie di accorgimenti per ridurre attriti interni e, di conseguenza, di aumentarne l'efficienza complessiva .