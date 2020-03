Toyota con un americano nel board punta alla svolta tecnologica James Kuffner che da giugno entrerà a fare parte del consiglio di amministrazione del Gruppo automobilistico giapponese sarà il manager straniero più alto in grado nel colosso del settore automotive che è sempre più coinvolto nelle diverse variabili della mobilità del futuro. di Corrado Canali

Toyota ha ormai fra le priorità dei prossimi anni la guida automatizzata, la robotica e l'intelligenza artificiale, una scelta voluta dal ceo del Gruppo giapponese Akio Toyoda. In questa direzione va la nomina di James Kuffner, americano, 49 anni, a unico membro straniero del consiglio di amministrazione a partire da giugno. Kuffner manterrà l'attuale ruolo di ceo del Toyota Research Institute & Advanced Development di Tokyo, il centro che studia le variabili del futuro insieme all'altra sede operativa del Gruppo negli Stati Uniti guidata dall'altro americano Gill Pratt.



E' uno dei manager fra i più esperti di guida autonoma

Kuffner assumerà, in aggiunta, la responsabilità di Chief Digital Officer con la mission di sviluppare per Toyota vetture a guida autonoma. Kuffner, una laurea alla Stanford e una docenza alla Carnegie Mellon University, dopo essere stato fra il 2009 il 2016 alla divisione di guida autonoma di Google e direttore della robotica dal 2014. La nomina di James Kuffner è perfettamente in sintonia con la volontà di Toyota di trasformarsi da costruttore di auto in società di servizi di mobilità sulla base del “Mobility for All” il piano presentato al Salone dell'auto di Tokyo dell'anno scorso dal presidente Akio Toyoda.

Dalla Lexus Gs a guida autonoma alle future auto sovrumane

Tra i progetti su cui sta lavorando Kuffner e il suo team, c'è la nuova Lexus Gs robot, la mega berlina del marchio di lusso di Toyota capace di procedere autonomamente in autostrada. Ma più in generale Kuffner si occuperà di auto capaci di prestazioni non semplicemente umane, ma addirittura sovrumane perché potenzialmente in grado di svolgere compiti diversi nello stesso tempo.