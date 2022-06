Toyota vince per la quinta volta consecutiva la 24 Ore di Le Mans

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Toyota Gazoo Racing ha trionfato alla 90esima edizione della 24 Ore di Le Mans portando a cinque le vittorie assolute sul leggendario Circuit de la Sarthe.

Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa hanno condotto una gara brillante con la loro GR010 Hybrid #8, completando 380 giri per conquistare la bandiera a scacchi di fronte ad un pubblico in estasi. La quarta doppietta del team a Le Mans è stata assicurata dai vincitori dello scorso anno, Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, nella loro GR010 Hybrid #7, che ha tagliato il traguardo a soli 2 minuti e 1,222 secondi dal primo posto.

Nuovi record per i piloti

La quarta vittoria di Sébastien stabilisce un nuovo record di vittorie per i piloti svizzeri, mentre il terzo trionfo di Brendon lo rende il pilota neozelandese di maggior successo a Le Mans. La prima vittoria per Ryo, alla sua terza Le Mans e la sua prima con Toyota Gazoo Racing, lo rende il quinto pilota giapponese a salire al centro del podio. Le due GR010 Hybrid Hypercar si sono trovate in una gara a parte, impegnate in una avvincente battaglia per la leadership, con la stessa che passava di mano più volte mentre la gara veniva caratterizzata da momenti e ritmi diversi, con traffico, zone lente ed evoluzione della pista che entravano in gioco.

Oltre 16 ore di sfida

La sfida al vertice è durata più di 16 ore, con le due vetture che hanno gareggiato a pochi secondi di distanza per la maggior parte del tempo. Ma la gara è cambiata in modo decisivo al giro 256 quando José ha dovuto accostare a bordo pista con la vettura #7 a seguito di un problema al motore anteriore. José ha eseguito un reset del sistema ed è stato in grado di tornare ai box, dove ulteriori reset hanno risolto il problema e permesso alla #7 di continuare al normale ritmo gara gara, anche se quasi un giro dietro il nuovo leader, Brendon con la GR010 Hybrid #8.

Con tempi sul giro molto simili, il gap si è rivelato troppo grande per l’equipaggio #7, nonostante José abbia fatto registrare il giro più veloce della gara nell’ultima mezz’ora. Brendon, dopo la sua spettacolare Hyperpole dell’ultimo minuto giovedì, ha avuto l’onore di vedere la bandiera a scacchi e vincere la 90esima edizione della 24 Ore di Le Mans. José ha tagliato il traguardo poco dopo per completare un estenuante gara da 5.177 km.