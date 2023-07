Toyota vince il Rally di Estonia per il terzo anno consecutivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il team Toyota ha fatto registrare un’altra importante prestazione al Rally di Estonia, dove Kalle Rovanperä ha conquistato una vittoria schiacciante per il terzo anno consecutivo, incrementando il suo vantaggio nella classifica del FIA World Rally Championship.

Tredici prove speciali vinte

Guidato dal copilota Jonne Halttunen, Rovanperä è sembrato ancora una volta perfettamente a suo agio alla guida della Yaris Gr Rally1 Hybrid su alcune delle strade più veloci del Campionato del mondo rally. Ha mantenuto un vantaggio ristretto alla fine del venerdì nonostante abbia dovuto percorrere per primo sulle tappe sterrate, situazione di svantaggio dovendo creare le famose “rotaie”.

Il pilota finlandese ha fatto registrare un’incredibile serie di tredici vittorie di tappa consecutive da sabato mattina fino alla Power Stage di domenica pomeriggio, eguagliando il record ottenuto da Sébastien Loeb in Germania 15 anni fa.

Rovanperä si è assicurato la sua seconda vittoria della stagione con quasi un minuto di vantaggio, per la precisione 52,7 secondi complessivi, e ha ottenuto 30 punti per aumentare il suo vantaggio in classifica a 55 punti sul primo inseguitore e compagno di squadra Evans. La vittoria in Estonia è la sua 10a assoluta nei due anni da quando è diventato il più giovane vincitore di un evento Wrc di sempre al Rally Estonia 2021.

Elfyn Evans rimane secondo nella classifica piloti dopo che lui e il co-pilota Scott Martin sono stati i secondi più veloci nella Power Stage e hanno concluso al quarto posto assoluto dopo un'emozionante lotta per il posto finale sul podio con Esapekka Lappi (Hyundai), finendo a soli 7,3 secondi di distanza.