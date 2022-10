Toyota vince il titolo costruttori Wrc per il secondo anno consecutivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Toyota Gazoo Racing World Rally Team ha messo a segno una fantastica vittoria al rally di Spagna conquistando il titolo costruttori 2022 grazie alla vittoria del Campione del mondo 2021 Sébastien Ogier.

Il primo successo dell'era ibrida

Il successo nel campionato costruttori arriva dopo i titoli piloti e copiloti vinti da Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen nel precedente rally in Nuova Zelanda. Questo è il secondo anno consecutivo che il team guidato da Jari-Matti Latvala riesce a conquistare i tre titoli in palio: un risultato particolarmente notevole dato che il team ha affrontato una grande rivoluzione nei regolamenti tecnici introdotti all’inizio di questa stagione, quando la nuova Gr Yaris Rally1 Hybrid è succeduta alla Yaris Wrc, calcando gli asfalti e la terra di tutto il mondo. In totale, questa è la sesta volta che Toyota è in cima alla classifica costruttori del Wrc, la terza volta da quando è tornata nella serie nel 2017.

Loading...

La vittoria di Ogier in Spagna

La vittoria del rally in Spagna è la settima della stagione per il team e la prima per l’otto volte campione uscente Ogier nella sua stagione part-time. La 55esima vittoria della sua carriera è anche il primo trionfo per il copilota Benjamin Veillas. Nel suo primo rally su asfalto dal Rallye Monte-Carlo di gennaio, Ogier è stato tra i leader della gara fin dall’inizio, vincendo tre prove cronometrate nella giornata di venerdì per essere in testa nonostante abbia dovuto affrontare strade meno battute rispetto ai suoi rivali in condizioni meteorologiche variabili. Ha vinto altre tre prove speciali in una prestazione imponente sabato mentre allungava sul gruppo, e ha proseguito vincendo le ultime due prove del rally di domenica (inclusa l’ultima Power Stage) conquistando la vittoria per 16,4 secondi su Neuville alla guida della Hyundai i20 N Rally1. A chiudere il podio il neo Campione del mondo, Kalle Rovamperä.

Un bel lavoro di squadra nonostante le forature

Venerdì anche Rovanperä era in lotta per la leadership, quando è stato il più veloce in quattro prove speciali, e alla fine ha concluso in terza posizione assoluta. Le sue speranze di un secondo posto sono svanite dopo che è stato uno dei tanti a subire danni alle gomme dovuti ad un tombino nella seconda tappa di domenica.

Elfyn Evans ha fatto parte di una top five molto combattuta all’inizio del rally, ma non è stato in grado di trovare il feeling perfetto per eguagliare il ritmo molto veloce davanti a lui. Una gomma a terra venerdì pomeriggio e un’altra nello stesso punto di Rovanperä sulla SS17 hanno contribuito al suo sesto posto assoluto, ancora un risultato importante per aiutare la squadra verso il suo obiettivo principale.