Toyota: vittoria con Ogier al Rally del Messico

Toyota e Ogier sono ancora i più forti. Al Rally del Messico il team guidato dal team principal Jari-Matti Latvala ha conquistato un'altra vittoria importante per il Campionato e un terzo e quarto posto, rispettivamente di Evans e Rovamperä.

Il primo appuntamento ad alta quota delle Rally1

In quello che è stato il primo evento del FIA World Rally Championship nelle tappe ad alta quota sulle montagne di León sin dal 2020, e quindi il primo dell’era Rally1, la Gr Yaris Rally1 Hybrid si è comportata egregiamente conquistando tre delle prime quattro posizioni in un finale elettrizzante, con Elfyn Evans che ha concluso terzo e Kalle Rovanperä quarto.Dopo aver guidato fin dalla prima tappa di sabato mattina, Ogier e il co-pilota Vincent Landais sono arrivati al finale di domenica con un vantaggio di 35,8 secondi, che ha permesso loro di avvicinarsi in sicurezza alle tappe del mattino che includevano la più lunga del fine settimana, l’Otates di 35,63 chilometri.

Ogier ha poi fornito una prestazione incredibile per sigillare la vittoria con il miglior tempo nella Power Stage di fine rally, assicurandosi un punteggio massimo che lo mette in testa alla classifica del Campionato con un vantaggio di tre punti anche se ha partecipato solo a due dei tre eventi disputati finora.

Quest’ultimo record battuto da Ogier (che aveva conquistato la prima vittoria in Messico per TGR-WRT tre anni fa) arriva dopo aver stabilito un nuovo punto di riferimento per il numero di vittorie al Rallye Monte-Carlo con il suo nono trionfo a gennaio. Continua anche il grande inizio della sua collaborazione con Landais, che gareggiava in Messico per la prima volta.

Doppietta sfiorata per Toyota

Il team è andato vicino a conquistare una doppietta, con Evans che ha lasciato il secondo posto a Thierry Neuville (Hyundai) per soli 0,4 secondi nella tappa finale. Evans e il co-pilota Scott Martin hanno iniziato bene la giornata, battendo i loro rivali con il miglior tempo a Otates per rafforzare la loro presa sul secondo posto.