Toyota vs Volkswagen, i giapponesi rilanciano la sfida e annunciano produzione record nel 2021 Toyota risponde agli ambizioni obiettivi 2021 annunciati dal ceo del Gruppo Vw Herbert Diess di Corrado Canali

(EPA)

Il colosso giapponese ha dichiarato che intende produrre un numero record di veicoli nel 2021. Il gruppo automobilistico asiatico prevede infatti di produrre per quest’anno oltre 9,2 milioni di veicoli su base mondiale che rappresentano un aumento del 17% rispetto ai numeri di produzione del 2020. Da considerare che una cifra del genere supererebbe di circa il 2% anche il numero record di veicoli prodotti da Toyota nel 2019. Una vera accelerazione con l’obiettivo di confermare la leadership mondiale dopo il 2020 anche per quest’anno e vincere la concorrenza del gruppo Volkswagen che punterà forte sulle maggiori vendite di auto 100% elettriche.

Boom di vendite in Cina e in ripresa in Nord America

Secondo le principali agenzie di stampa giapponesi Toyota giustifica la crescita produttiva sulla scia di un 2020 in cui ha fatto registrare l’ottavo anno consecutivo di vendite record in Cina. Ma anche sulla base della domanda in Nord America e in Giappone che è in forte ripresa. Quasi un azzardo considerata la carenza globale di semiconduttori, tanto che alcuni fornitori hanno messo in dubbio l'ambizioso obiettivo di Toyota e l'hanno esortata a rivedere il piano di produzione. Ma alla Toyota non ci stanno e confermano anche di voler produrre quasi 3,2 milioni di veicoli in Giappone sempre per quest'anno, con un aumento del 9% rispetto al 2020, ma comunque in calo del 7% dal 2019.

Da valutare la carenza di semiconduttori

Un alto dirigente Toyota sul tema della carenza di chip, ha affermando che non ci sono problemi per l’anno fiscale che si chiude a fino a marzo mentre per i prossimi mesi, ci sono prospettive di approvvigionamento, ma anche di criticità. Un dirigente di Denso che fornisce ricambi auto a Toyota ha aggiunto che non c'è alcun problema al momento, ma l'offerta e la domanda di chip rimarranno limitate fino all'estate. Intanto si va delineando l’offensiva di Toyota sul mercato europeo dove il lancio più importante di quest’anno sarà quello del nuovo B-suv l’annunciata Yaris Cross che è stata progettata e sarà anche prodotta in Europa per essere destinata espressamente agli automobilisti europei specie delle aree urbane.

Il debutto dell’anno in Europa sarà la Yaris Cross

La Yaris Cross 2020 si rivela infatti un crossover adeguato alla città. Il merito è delle dimensioni contenute del del corpo vettura. La lunghezza misura 4 metri e 18 centimetri, mentre larghezza ed altezza raggiungono rispettivamente quota 177 e 168 cm. Il passo di 256 cm è, invece, identico a quello della Yaris berlina. Rispetto agli esterni l’abitacolo della nuova Cross sembra essere molto più tradizionale ed il merito è soprattutto delle linee pulite e fluide presenti sulla plancia. Al centro della quale c’è il grande display a sbalzo del sistema di infotainment, mentre la maggiore altezza rispetto alla Yaris va a tutto vantaggio dei passeggeri che potranno disporre di interni decisamente ariosi oltre che più accoglienti anche per i bagagli.

Cross disponibile nella versione sportiva GR

Per poter vedere la Toyota Yaris Cross sulle nostre strade si dovrà attendere almeno la prima metà del 2021 e quindi al momento non sono ancora noti gli allestimenti previsti per il mercato italiano. Tuttavia è già stata presentata anche la versione firmata GR che porta in dote un kit estetico che dona molta grinta alla nuova Yaris Cross. Tra gli accessori, di serie o optional, già annunciati dal costruttore troviamo un nutrito pacchetto di sistemi di assistenza alla guida che include fra l’altro il Pre-Collision Safety System, l’Emergency Steering Assist, il Lane Tracing Assist e ancora il sistema di parcheggio automatico e il dispositivo che mantiene l'auto in traiettoria anche in caso di forte vento laterale.