Toyota Yaris con 12.594 unità + 18% sul 2020 e + 2% sul 2019

Una vera rivoluzione per l’utilitaria col sistema ibrido sotto al cofano: variando le proporzioni con un'altezza ridotta di 4 cm e la larghezza aumentata di 5 oltre ad adottare le forme più sinuose, con parafanghi molto sporgenti, l’auto appaga di più l’occhio e aggiunge un grande dinamismo. Il tutto senza troppe rinunce nello spazio interno: si sta seduti più in basso, ma quattro adulti viaggiano con soddisfacente comodità.. Lo stile dell’abitacolo è moderno, con cruscotto digitale per le versioni più complete, la plancia arrotondata e un ottimo impianto multimediale con schermo di 8 pollici che svetta al centro della plancia. La vettura è rifinita molto bene. Quanto ai motori, la meno costosa delle Yaris utilizza un classico 1.000 cc a 3 cilindri da 72 cv, abbinato a un cambio manuale a cinque marce. C’è poi l’ibrida, di tipo full, col motore di tipo elettrico da 80 cv e un 1.500 cc a 3 cilindri benzina da 91 cv.

