Toyota Yaris, 15.741 unità vendute

La versione consigliata è la 1.000 cc a benzina anche per il differenziale di prezzo, ma specie se serve un'utilitaria da usare in città e non certo per dei lunghi viaggi. Chi però passa molto tempo nel traffico può sempre valutare la versione 1.500 cc Hybrid che consuma davvero poco e dispone in aggiunta di una dotazione di serie che include i fari full Led e i cerchi in lega.

