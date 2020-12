Toyota Yaris 2021, record di vendite per la piccola ibrida. È la compatta più venduta dopo la Fiat Panda La rinnovata utilitaria Toyota grazie soprattutto alla versione full hybrid fa registrare una record di consegne a novembre di Corrado Canali

Alla fine di novembre la seconda auto più venduta in Italia alle spalle dell'intramontabile Fiat Panda, è la Toyota Yaris che ha fatto registrare un nuovo record di consegne: 4.525 gli esemplari nell'undicesimo mese di un 2020 che pure si conferma travagliato per il covid-19,con una quota per Yaris del 14,7% nel suo segmento di riferimento. Una conferma non solo dell'appeal estetico della vettura, forse il migliore di sempre per Yaris, ma anche per gli altri punti di forza dell'utilitaria giapponese, sulla base di dimensioni compatte e sempre al di sotto dei 4 metri senza pregiudicare la spaziosità all'interno.



Al top della tecnologia Full Hybrid

Altro plus della Yaris è la tecnologia Full Hybrid, giunta alla quarta generazione che sulla base del nuovo 3 cilindri a benzina di 1.500 cv a ciclo Atkinson a cui è abbinato un secondo motore elettrico per una potenza complessiva di 116 cv garantisce non solo consumi ridotti che consentono fino a 31,2 km con un litro, ma anche emissioni di 64 g/km di CO2. Inoltre la batteria agli ioni di litio è più leggera del 27% rispetto alla nichel-metallo idruro in dotazione sulla precedente versione. A beneficio delle prestazioni: 9,7 secondi l'accelerazione da 0 a 100 kmh e una velocità massima di 175 kmh.



Nuovi standard tecnologici aggiuntivi per Yaris

Connettività e standard tecnologici non mancano a bordo della nuova Yaris, così come l'Hybrid Coach: si tratta di un sistema che monitorare le performance in elettrico e consiglia come ottimizzarle. A cui va aggiunto il programma WeHybrid che incentiva l'utilizzo della vettura in modalità a zero emissioni: più si viaggia nella soluzione elettrica e maggiori sono i benefici ai quali si può accedere. Grazie a WeHybrid oltre il 30% degli acquirenti della Yaris hanno deciso di affidarsi, poi, al nuovo sistema assicurativo che garantisce che tutti i chilometri percorsi a zero emissioni siano gratuiti.



Prezzi e allestimenti della utilitaria Toyota

La gamma Toyota Yaris Hybrid è disponibile a partire da 22.000 euro. Di serie offre il cruiser control adattativo, la frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti e il sistema di mantenimento della traiettoria. Gli altri due allestimenti sono Style e Lounge che si segnalano per gli esterni bi-tone e per il tetto panoramico, ma mantengono gli stessi contenuti di serie come Smart Entry & Start System, climatizzatore automatico e il display da 8 pollici. Al top della gamma c'è la Premiere con cerchi da 17 pollici, l'assistenza al parcheggio e l'head-up display a colori da 10 pollici.