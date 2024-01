Toyota Yaris Cross 34.981 immatricolazioni

La Toyota Yaris Cross è il suv più venduto in Italia nel 2023, grazie alle 34.981 immatricolazioni. Più crossover che suv visto la lunghezza inferiore ai 4, 20 metri. Con Yaris Cross Toyota ha prodotto un vero suv in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desiderano in un’auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Yaris Cross si aggiunge alla “famiglia Yaris” ed è frutto dell’esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei suv. È costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente Awd-i rafforzano le sue credenziali di suv.

2/7 4/7 Menu