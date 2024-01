Toyota Yaris Cross con 34.981 unità vendute

La versione crossover della Yaris, con cui condivide la piattaforma TNGA-B, ha un aspetto muscoloso, il frontale alto, i fari allungati, la piccola mascherina e i due grandi tagli nel paraurti che compaiono anche nel fascione posteriore. Nella fiancata spiccano i passaruota squadrati e, nella parte bassa della carrozzeria, le protezioni in plastica. Dietro, i fanali orizzontali, il portellone e il lunotto molto inclinato sottolineano la parentela con la Yaris, ben più compatta nelle dimensioni: la Cross è più lunga di 24 cm, più larga di 177 e alta 160 cm. A bordo c’è uno schermo da 9 pollici del sistema multimediale, mentre la strumentazione digitale è in alta definizione a colori. Offerta a trazione anteriore o 4x4, di base offre il 3 cilindri di 1.500 cc abbinato all’unità elettrica per un totale di 116 cv. Da maggio sarà in vendita anche in versione da 130 cv con nuove dotazioni e novità tecniche che accompagnano la versione più potente.

