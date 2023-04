Continua il successo della Toyota Yaris Cross, capace di vendere a marzo 4.686 esemplari e diventando la terza vetture più venduta in Italia. Ottimi risultati anche nel periodo gennaio-marzo, con la quinta posizione complessiva grazie alle 11.092 vetture immatricolate. Con Yaris Cross Toyota ha prodotto un vero suv in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desiderano in un'auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Yaris Cross si aggiunge alla “famiglia Yaris” ed è frutto dell’esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei suv. È costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente Awd-i rafforzano le sue credenziali di suv. Nel dettaglio la versione selezionata è la Toyota Yaris Cross 1.5 H E-CVT Adventure, lunga 418 cm, larga 177 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 460 litri. Nella versione 1.5 H E-Cvt Adventure è spinta dalla motorizzazione ibrida benzina di 1.490 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 116 cavalli ed una coppia massima di 120 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 100 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.215 kg.



