Toyota Yaris Cross, abbiamo provato il nuovo suv ibrido da città. Ecco come va e quanto costa

Dopo la Yaris ecco la Cross. Toyota affianca alla sua citycar di successo la versione a ruote alte pronta a diventare il modello di riferimento fra i B-suv urbani, il settore più in crescita oggi sul mercato dell'auto grazie in particolare al motore ibrido che ha sotto al cofano capace di garantire ridotti consumi ed emissioni green. Ma non solo puntando anche su uno stile glamour e alla trazione integrale che nessuno offre e che rappresenta un upgrade di 2.500 euro. Progettata in Europa per gli utilizzatori europei la Yaris Cross dovrebbe rappresentare per Toyota vendite aggiuntive di oltre 30 mila unità all'anno. In vendita a prezzi non certo da saldo potrà da subito sfruttere gli incentivi green.

Stile muscoloso, ma al tempo stesso originale

Col frontale alto, i fari allungati, la piccola mascherina e i due grandi tagli nel paraurti riproposti anche nel fascione posteriore, la Yaris Cross offre una fiancata caratterizzata dai passaruota sporgenti e squadrati, dalle protezioni in plastica scura che corrono lungo la parte bassa della carrozzeria e dalla linea di cintura alta. Anche se derivadalla Yaris, la parentela si nota, soprattutto dietro, dove i fanali a sviluppo orizzontale, il massiccio portellone e il lunotto piccolo e molto inclinato replicano le soluzioni della citycar. Nel complesso la Yaris Cross è un crossover dallo stile originale, con volumi equilibrati, soluzioni estetiche particolari, come la fascia nera che unisce i fanali a Led molto sporgenti che accrescono la larghezza della vettura oltre a stabilità in tutte le variabili.

Interni hitech oltre ad un super bagagliaio

All'interno la nuova Cross ricorda quello della Yaris, con le linee morbide della plancia, lo schermo di 9 pollici del sistema multimediale a sbalzo e la consolle asimmetrica. Ben fatti anche il cruscotto digitale ad alta definizione a colori e i raffinati comandi del climatizzatore bizona, sotto il display del sistema multimediale dotato delle funzionalità Apple CarPlay e Android Auto senza necessità di fili. Conl'applicazione per smartphone MyT, inoltre, è possibile collegare al sistema un cellulare, con cui inviare piani di viaggio e gestire i controlli del clima di bordo prima di salire in macchina, oltre a bloccare e sbloccare le serrature a distanza. La posizione di guida è rialzata e le poltrone che sono regolabili in altezza sono ben profilate e offrono un'imbottitura rigida, ma comoda. ll bagagliaio è grande e ha un accesso ben dimensionato: con il divano in uso ha una profondità di 82 cm e una capacità di 397 litri l’anteriore che scende a 320 litri della 4x4 per la presenza del motore elettrico posteriore

La meccanica è quella della Yaris berlina

La Cross ricalca lo schema meccanico della Yaris, con il 3 cilindri di 1.500 cc abbinato a un motore elettrico e a un motogeneratore per complessivi 116 cv che garantisce emissioni di CO2 di 98 g/km (105 per la 4x4). Il tre cilindri 1.500 cc a benzina in alluminio, con ciclo Atkinson che varia l'apertura delle valvole, ritardando la chiusura di quelle d'aspirazione per ridurre lo sforzo di compressione dei pistoni, è collegato alle unità elettriche attraverso una trasmissione con ingranaggi a planetario e satelliti: quella principale eroga 80 cv e muove l'auto, mentre l'altra fa da motorino d'avviamento. Nei rallentamenti sono entrambi trascinati dalle ruote e ricaricano la batteria principale che è alloggiata sotto il divano ed è agli ioni di litio e, quando è carica, attivando la modalità EV consente di viaggiare più a lungo a zero emissioni fino ad un paio di chilometri ad una velocità massima di 130 kmh.

Alla guida è pratica oltre che maneggevole

Il sistema ibrido ha un funzionamento regolare e favorisce una marcia fluida tipica delle andature tranquille. Lo sterzo è leggero nelle manovre a bassa velocità e la tenuta di strada è sicura. Le nuove sospensioni più irrigidite rispetto a quelle della Yaris assorbono bene le imperfezioni dell'asfalto, senza però penalizzano il confort e l'abitacolo ha un discreto isolamento dai rumori esterni. Viaggiando in modalità a zero emissioni si apprezzare la buona spinta del motore elettrico. La vivacità del sistema ibrido aumenta con l'accensione del 1.500 cc che dà brio alla vettura sia in accelerazione sia in ripresa specie in Power che migliora la risposta del motore rispetto alle modalità Normal ed Eco che, invece privilegiano i consumi. Ad aumentare ulteriormente la dinamicità ci pensa la trasmissione che aumenta rapidamente i giri del motore a benzina e spinge in salita salendo di giri in modo non necessariamente proporzionale all'aumento della velocità e senza accentuare la rumorosità all’interno dell'auto.