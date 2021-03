Toyota Yaris Cross Adventure e Premiere Edition, 2 serie speciali per il suv ibrido

3' di lettura

Toyota Yaris Cross Adventure e Premiere Edition. Il suv ibrido compatto si svela in due serie speciali. Il modello è realizzato sulla piattaforma Tnga-b come la nuova Yaris. Sotto al cofano powertrain ibrido basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 cavalli, con emissioni di anidride carbonica pari a 100 g/km nella Yaris Cross a trazione anteriore e inferiori a 110 g/km nei modelli Awd-i.

Toyota Yaris Cross Adventure

La nuova Toyota Yaris Cross Adventure si caratterizza per uno stile più vistoso rispetto alla versione Lounge presentata nel 2020. Le novità arrivano sia nella parte bassa del frontale che nel paraurti posteriore, con nuovi profili a contrasto. La dotazione di serie include anche un set di barre portatutto color argento sul tetto e cerchi in lega da 18 pollici con finitura grigio scuro. A bordo arrivano dettagli delle finiture nero lucido e nel rivestimento nero del cielo. I sedili anatomici in pelle e tessuto hanno una trama sportiva ed è presente una linea decorativa, del caratteristico colore Gold di Yaris Cross, sia sul cruscotto soft-touch nero che sulle modanature interne delle portiere. Volante e cuffia della leva del cambio sono in pelle.

Loading...

Toyota Yaris Cross, ecco le versioni Adventure e Premiere Photogallery17 foto Visualizza

Yaris Cross Premiere Edition

La Toyota Yaris Cross Premiere rappresenta il punto più alto della gamma del nuovo suv di segmento B, con l rivestimenti dei sedili in pelle e cerchi in lega specifici lavorati da 18 pollici. Le dotazioni di serie comprendono anche il portellone posteriore motorizzato con kick sensor, head-up display e la finitura Brass Gold bicolore per la carrozzeria come standard. La serie limitata Premiere sarà disponibile per i primi 12 mesi di vendita e prenotabile in fase di pre-lancio.

Toyota Yaris Cross trazione integrale

Toyota Yaris Cross offre il sistema di trazione integrale intelligente (Awd-i) che passa automaticamente dalla trazione anteriore alla trazione integrale a seconda delle condizioni stradali. Inoltre, il sistema di trazione integrale intelligente è dotato di serie di un selettore per le modalità Trail e Snow, per migliorare la stabilità del veicolo in condizioni stradali difficili.

Toyota Smart Connect

La vettura offre una nuova connettività wireless dei dispositivi mobili attraverso un sistema battezzato Smart Connect, una novità assoluta nella gamma del costruttore giapponese. Con un display multimediale da 9 pollici ad alta definizione, la navigazione offre aggiornamenti delle mappe in tempo reale basati su cloud, informazioni sul traffico in tempo reale, aggiornamenti stradali e ricerche di punti di interesse online. Tramite l'applicazione per smartphone MyT, è possibile inviare piani di viaggio e gestire i controlli del clima di bordo prima di salire in macchina, oltre a bloccare e sbloccare l'auto a distanza.