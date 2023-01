Toyota Yaris Cross – auto più vendute 2022

La nona posizione tra le auto più vendute nel 2022 è occupata dalla Toyota Yaris Cross, crossover ibrido compatto arrivato a vendere in dodici mesi 26.023 unità. La Toyota con laYaris Cross ha prodotto un vero suv in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desiderano in un'auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Yaris Cross si aggiunge alla “famiglia Yaris” ed è frutto dell’esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei suv. È costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris. La versione Cross è anche un suv autentico, che beneficia dell'esperienza Toyota derivata dall'introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il Rav4 e più recentemente dalla produzione dell'efficiente C-ht. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente Awd-i rafforzano le sue credenziali suv. Nel dettaglio la versione selezionata è la Toyota Yaris Cross 1.5 H E-CVT Active Eco, lunga 418 cm, larga 177 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 460 litri. Nella versione 1.5 H E-CVT Active Eco costa 27.450 euro con motorizzazione ibrida benzina di 1.490 cc (Euro 6d-Temp) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 120 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 100 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.215 kg.

Per saperne di più clicca sul listino