Toyota Yaris Cross, debutta il nuovo suv compatto ibrido. Riparte la sfida con Vw - Foto

Gli interni all'insegna della versatilità sono gli stessi o quasi della Yaris



Le soluzioni per l'abitacolo della nuova Cross riprendono molte delle scelte adottate dalla Yaris. Notevole in particolare risulta il grande lavoro fatto per razionalizzare l'interfaccia d'utilizzo della plancia che prevede tre sorgenti di informazioni destinate in prima battuta al guidatore oltre che connesse tra loro: si tratta del Toyota Touch Screen centrale, il display sul quadro strumenti e dell'Head Up Display a colori da 10 pollici ad utilizzo di chi guida, ma con delle indicazioni visualizzate con una logica che evita al massimo distrazioni. Uno standard di sostanza se rapportato alla concorrenza. Il bagagliaio offre una versatilità inedite rispetto alle dimensioni con diverse variabile di spazio utile per alloggiare anche oggetti di grandi dimensioni. Inoltre il portellone è ad apertura elettrica attivale col piede se si hanno entrambe le mani occupate.



Cambio automatico e inverter soluzioni ideali per la guida in città

Oltre al cambio automatico offerto standard da segnalare che l'abbinamento con un Inverter più reattivo nel gestire i flussi energetici in entrata e in uscita, potrà, forse, fare la differenza alla guida del nuovo B-suv di Toyota. Per una citycar sia pure a “ruote alte” infatti contano anche altre due caratteristiche molto spendibili nella vita quotidiana e cioè la capacità di gestire la marcia nel traffico con l'80% del tempo la trazione elettrica, ma anche quella di poter veleggiare in modalità zero emissioni fino alla velocità di 130 kmh. Toyota, insomma, non ha lasciato nulla al caso per garantire la massima efficienza.



La produzione del Cross nella fabbrica di Valenciennes della Yaris

Toyota aveva preventivamente pianificato investimenti di 400 milioni di euro per ampliare le linee produttive della fabbrica di Valenciennes in vista proprio della produzione della nuova Cross che si affiancherà nelle linee produttive alla Yaris. La produzione prevista che su base annua sarà di 150.00 unità è destinata soltanto al mercato europeo La condivisione delle linee consentirà di pianificare la produzione dei due modelli che secondo Toyota potrebbero rappresentare entro il 2025 il 30% di tutte le vendite del brand in Europa.



La concorrenza non manca e da valutare il prezzo del Cross di Toyota

Non avrà vita facile la nuova Yaris Cross, visto che come detto se la dovrà vedere con modelli già in vendita molto bene attrezzati come il Volkswagen T-Cross che lo ricorda anche nella denominazione, ma restando nel Gruppo Vw da tenere d'occhio anche la Skoda Kamiq olre che attraente, con interessanti dotazioni, ma ci sono altri due modelli che di recente si sono rinnovati e stanno per debuttare con soluzioni ibride plug-in, si tratta del Renault Captur e del Nissan Juke che è considerato l'inventore della nicchia degli urban-suv.