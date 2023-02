Toyota Yaris Cross: nono posto a gennaio 2023

Nel mese di gennaio 2023, il crossover giapponese ha totalizzato 2.914 unità in Italia (dati Unrae), agguantando la nona posizione nella classifica delle auto più vendute.

Yaris Cross Toyota è un vero suv in scala ridotta, offrendo ai clienti la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna che desiderano in un’auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Yaris Cross si aggiunge alla "famiglia Yaris" ed è frutto dell'esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei SUV. È costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente il concetto "piccola fuori, grande dentro", con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris. La versione Cross è anche un suv autentico, che beneficia dell’esperienza Toyota derivata dall’introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il RAV4 e più recentemente dalla produzione dell’efficiente C-HR. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i rafforzano le sue credenziali suv. Il design ne evoca le caratteristiche classiche, con un corpo vettura più alto e ruote più grandi che trasmettono forza e carattere.

Consulta il nostro listino