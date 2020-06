Toyota Yaris Cross, urban suv inedito in vendita nel 2021

Linea sportiva con delle fiancate robuste e scavate da profonde nervature, oltre che di tratti marcati dei paraurti e del portellone, i fari appuntiti e il lunotto piccolo e molto inclinato. Ma non appare affatto una Yaris solo rialzata: ha una personalità spiccata che la differenzia parecchio dall'utilitaria. La meccanica della Yaris Cross ricalca, invece, quella della nuova Yaris. La trazione è anteriore o 4x4 e a muovere le ruote dietro è una seconda unità elettrica che viene in aiuto sui fondi a bassa aderenza. La Toyota Yaris Cross sarà in vendita a partire dalla metà del prossimo anno, con prezzi che sono ancora da definire