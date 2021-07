Toyota Yaris Cross: al via la produzione del suv compatto giapponese

2' di lettura

Al via la produzione di Yaris Cross presso lo stabilimento di Toyota Motor Manufacturing France (Tmmf). Il nuovo suv compatto dal design urban che sarà lanciato in Europa ad agosto. Un significativo investimento aggiuntivo di 400 milioni di euro è stato compiuto per consentire la produzione contemporanea di due modelli sulla stessa linea nello stabilimento, si tratta di Toyota Yaris di quarta generazione e la Yaris Cross, portando la capacità produttiva annuale di del polo francese a 300.000 veicoli.

Gli obiettivi previsti con Yaris Cross

Progettata e sviluppata per soddisfare le esigenze dei mercati europei nel comparto dei suv compatti, per la nuova Yaris Cross è prevista una mix di propulsori prevalentemente orientata sulla versione ibrida a basse emissioni di CO2, in linea con i piani del brand per una mix di elettrificazione del 90% entro il 2025. In Italia verrà introdotta solamente la versione Full Hybrid Electric.

Loading...

Yaris Cross è il secondo modello basato sulla piattaforma Ga-B di Toyota e l’ottavo modello Tnga (Toyota New Global Architecture) ad essere prodotto in Europa.

L'inizio della sua produzione segna anche un ulteriore progresso della strategia di localizzazione di Toyota in quanto rafforza la produzione e massimizzare la capacità produttiva verso l’obiettivo di far crescere le vendite europee a 1,5 milioni di unità entro il 2025.

La produzione europea di Toyota

La visione Toyota per la localizzazione europea si è ulteriormente ampliata quest’anno, quando Toyota Motor Manufacturing Poland (Tmmp) ha iniziato la produzione di trasmissioni elettriche ibride e motori elettrici, fornendo il motore a benzina Tnga da 1,5 litri e il powertrain ibrido completo per Toyota Yaris e Yaris Cross.