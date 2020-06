Toyota Yaris, e co la nuova generazione della piccola Full Hybrid

Sono aperte le prenotazioni della quarta generazione della Yaris. Inizialmente è possibile acquistare soltanto la versione Hybrid da 116 CV per cui la Casa dichiara consumi pari a 34 km con un litro ed emissioni di 64 g/km di CO2. Per l'ordine basta versare un anticipo di soli 100 euro, mentre le consegne non scatteranno prima di settembre. Il powetrain ibrido prevede il motore 3 cilindri di 1.500 cc a ciclo Atkinson a iniezione indiretta da 91 cv e a quattro valvole per cilindro più la doppia fasatura variabile a cui si abbina il motore elettrico da 79 cv con un sistema che offre 15 cv in più rispetto alla precedente Yaris