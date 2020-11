Toyota Yaris Gr: la prova della piccola da 261 cv Abbiamo provato la nuova Toyota Yaris Gr, la piccola giapponese che porta nella auto di serie alcune caratteristiche messe a punto dal team Toyota Gazoo Racing nel mondiale rally di Giulia Paganoni

Abbiamo provato la nuova Toyota Yaris Gr, la piccola giapponese che porta nella auto di serie alcune caratteristiche messe a punto dal team Toyota Gazoo Racing nel mondiale rally

Piccola ma di carattere. La Yaris Gr è un'auto dal Dna sportivo con motore da 261 cv abbinato a un cambio manuale a sei marce, trazione integrale e un assetto da vera auto sportiva. L'abbiamo guidata su strada e in pista per provarne le doti, tra cui: precisione di guida e potenza.



La base: un pianale inedito



La dinamica di guida sta, per la maggior parte, nella struttura del pianale e i tecnici Toyota hanno studiato questo elemento nel particolare mettendo a punto un pianale inedito. Infatti, la Gr Yaris è costruita su una piattaforma unica nel suo genere, che combina all'anteriore la Ga-B che ha debuttato sulla nuova generazione della Yaris e una sezione posteriore adattata dalla piattaforma Ga-C, quest'ultima utilizzata per altri modelli della gamma, quali la Corolla e il crossover C-hr. Le dimensioni sono quindi inedite: lunga 3.995 mm, larga 1.805 mm e alta 1.455 mm ed è in grado di accogliere a bordo fino a quattro persone. Il Toyota Gazoo Racing, team di rally partecipante al mondiale, ha sottolineato l'importanza della leggerezza e questo si traduce nell'uso di pannelli di alluminio per la carrozzeria e di un tetto in materiale composito a base di carbonio integrato nella struttura della carrozzeria, e nella ricerca della riduzione di peso in ogni parte della vettura. Il risultato finale è stato: un peso a vuoto di soli 1.280 kg che permette di avere un eccellente rapporto peso/potenza pari a 4,9 kg per cavallo.



Lo studio dell'aerodinamica



Un'auto sportiva deve avere anche un buon coefficiente aerodinamico dato della appendici presenti sulla carrozzeria, dettagli che possono fare davvero la differenza. Per ottenere le migliori prestazioni aerodinamiche possibili, la carrozzeria è un altro elemento unico: sebbene basata sulla nuova Yaris, è un modello a tre anziché a cinque porte, con una linea del tetto più bassa e affusolata. Questo schema è stato progettato appositamente per dirigere il flusso dell'aria sul grande spoiler posteriore dell'auto da rally per generare una maggiore deportanza, che si traduce in una maggiore aderenza del veicolo al suolo. Inoltre, come in un'auto da competizione, la conformazione della parte inferiore del corpo vettura incanala efficacemente il flusso d'aria lungo i lati del veicolo.

Un tre cilindri da 261 cv con trazione integrale

Per un'auto così speciale i tecnici Toyota hanno sviluppato un powertrain inedito: un tre cilindri turbo da 261 cv e con una coppia di 360 Nm, è il tre cilindri più potente al mondo. Questo è accoppiato a un cambio manuale a sei rapporti, molto preciso e piuttosto rigido nell'inserimento.Lo scatto è davvero impressionante: Gr Yaris è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, fino a una velocità massima limitata elettronicamente di 230 km/h. La sua costruzione si avvale di caratteristiche derivate direttamente dal motorsport, tra cui un turbocompressore con cuscinetti a sfera, valvole di scarico di grande diametro e raffreddamento a più getti d'olio per i pistoni.



Trazione integrale e doppio differenziale



La potenza del motore viene sfruttata attraverso un sistema di trazione integrale (inedito) con controllo elettronico, è il ritorno di Toyota dopo 20 anni nello sviluppo in casa di una sistema a trazione integrale. Questo è in grado di controllare la dinamica del veicolo e permette di scaricare la potenza dell'auto con un'elevata trazione e accurata direzionalità, indipendentemente dalla qualità del manto stradale.Altra caratteristica ispirata alle competizioni, supporta tre modalità di guida con diversi schemi di ripartizione della coppia motrice tra anteriore e posteriore, per adattarsi alle differenti condizioni (Normal 60-40, Sport 20-70 e Track 50-50).A completare l'assetto da vera sportiva, un differenziale Torsen Lsd (limited slip differential), sia sull'asse posteriore che sull'anteriore, che gestisce in autonomia la ripartizione della trazione tra le ruote di sinistra e di destra per dare un controllo naturale e diretto dell'auto.