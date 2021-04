Toyota Yaris ibrida

La quarta generazione di Yaris è una sintesi delle precedenti: riprende il concetto di “piccolo genio” della prima, è più sicura della seconda e più ibrida della terza. Il nuovo modello è infatti dotato dell'innovativo motore 3 cilindri Hybrid Dynamic Force che adotta il sistema Full Hybrid Electric di 4ª generazione completamente riprogettato e nuove batterie al litio. Nuova Yaris è disponibile anche con il 3 cilindri benzina termico. Per entrambe è disponibile l'offerta Pay per Drive Connected che consente di restituire l'auto in qualsiasi momento grazie al Valore Futuro Garantito e scegliere da subito i km da percorrere in un anno, adattando nel tempo il piano alle reali percorrenze personalizzando i pagamenti mensili in base a quelli effettivi, rilevati attraverso il modulo di trasmissione Data Communication Management installato sulla vettura.

