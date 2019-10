Toyota Yaris, il piccolo genio cambia ancora tutto

Rispetto all'attuale la quarta generazione della utilitaria di Toyota condivide soltanto il nome. Le differenza sono già marcate nell'aspetto che ha linee più morbide, ma è il sotto “pelle” ad offrire la novità principale: la piattaforma TNGA-B specifica per le auto di dimensioni compatte che si traduce in un passo superiore di 5 cm che migliora il confort a bordo. Inoltre il nuovo “cuore” della Yaris è un inedito sistema ibrido, basato su un motore a benzina di 3 cilindri di 1.500 cc che ha la fasatura variabile e rispetta il ciclo Atkinson per migliorare la resa energetica che, infatti, raggiunge il 40 per cento.