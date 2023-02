Toyota Yaris: settimo posto a gennaio 2023

La Toyota Yaris conquista la settima posizione complessiva tra le auto più vendute nel mese di gennaio 2023, merito di 3.187 unità vendute (dati Unrae). La quarta generazione di Yaris è una sintesi delle precedenti: riprende il concetto di “piccolo genio” della prima, è più sicura della seconda e più ibrida della terza. Il nuovo modello è infatti dotato dell’innovativo motore 3 cilindri Hybrid Dynamic Force che adotta il sistema Full Hybrid Electric di 4ª generazione completamente riprogettato e nuove batterie al litio. Nuova Yaris è disponibile anche con il 3 cilindri benzina termico. Per entrambe è disponibile l’offerta Pay per Drive Connected che consente di restituire l’auto in qualsiasi momento grazie al Valore Futuro Garantito e scegliere da subito i km da percorrere in un anno, adattando nel tempo il piano alle reali percorrenze personalizzando i pagamenti mensili in base a quelli effettivi, rilevati attraverso il modulo di trasmissione Data Communication Management installato sulla vettura. Nel dettaglio la versione consigliata è la Toyota Yaris Hybrid Active, lunga 394 cm, larga 174 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 286 litri. Nella versione Hybrid Active costa 21.500 € con motorizzazione ibrida benzina di 1.490 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cv ed una coppia massima di 261 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 36 litri. Le emissioni di CO2 sono di 112 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.085 kg.

