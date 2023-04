Toyota Yaris taglia il traguardo delle 10 milioni di unità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Toyota Yaris festeggia i 10 milioni di unità vendute a livello globale. Da segnalare che la 10 milionesima vettura, una Yaris GR Sport con livrea Dynamic Grey, è uscita dalle linee di produzione della fabbrica di Valenciennes ed è stata consegnata a un acquirente francese della regione di Parigi. La piccola Yaris entra di diritto nella ristretta cerchia di altri modelli milioniari made in Toyota come la Corolla e la Camry, ma anche il Rav4, l’Hilux e il Land Cruiser.

Toyota Yaris, oltre 1 milione di unità vendute in Italia

La compatta giapponese è stato uno dei modelli Toyota più venduti in Europa, dove alla fine di febbraio 2023, ha raggiunto le 5.155.506 unità di cui oltre 1 milione in Italia da quando la prima serie è stata lanciata nel 1999. L’attuale generazione di Yaris ha dimostrato la sua adattabilità al mutare esigenze degli acquirente del settore delle citycar con una gamma che ha visto per primo l’ingresso della sportiva GR da 261 cv e poi del suv urbano Yaris Cross.

Toyota Yaris, un terzo delle vendite del gruppo

L’anno scorso le vendite della famiglia Yaris hanno rappresentato oltre un terzo delle vendite totali del colosso giapponese in Europa con 185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross e 5.392 GR Yaris, pari all’8% del segmento. La produzione del modello è iniziata nel gennaio 1999 in Giappone, ma oggi, la Yaris è assemblata in altri paesi, dal Brasile, alla Cina, da Taiwan, all’Indonesia e alla Malesia, fino a Pakistan, Tailandia, Francia e Repubblica Ceca.

Toyota Yaris, prodotta in Europa a Valencienne

Fiore all’occhiello della produzione nel Vecchio Continente è la Toyota Motor Manufacturing France che produce la Yaris dal 2001 e la Yaris Cross dal 2021, mentre la produzione europea cumulativa della gamma ha superato i 4,6 milioni di unità alla fine dell’anno scorso. La prima generazione ha poi vinto il titolo di Auto dell’Anno nel 2000 ed è stato il primo modello Toyota a guadagnare il riconoscimento e tutte le generazioni successiva sono entrate fra le candidate.

Toyota Yaris, ha debutato al Salone di Parigi 1988

L’originale citycar svelata al Salone di Parigi del 1998 è l’auto dei record tant’è che nel 2021, l’attuale generazione è diventata il primo modello che ha conquistare un secondo riconoscimento come auto dell’anno. L’evoluzione della Yaris ha visto l’evoluzione di motori sempre più efficienti, dal 1.000 cc da 68 cv, ai VVT-i di 1.300 cc da 87 cv e VVT-i di 1.500 cc da 106 cv per la T-Sport Performance nel 2001 e un diesel D-4D da 1.400 cc litri nel 2002.