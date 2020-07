Toyota Yaris: la vettura ibrida più venduta in Italia

Un ibrido doc quello della citycar giapponese visto che si tratta di un full hybrid e che da settembre sarà offerta in una nuova variante più attraente dal punto di vista dello stile, ma anche per quanto riguarda l'efficienza. Novità che serviranno a mantenere una leadership nel settore di riferimento sempre più popolato di modelli mild hybrid o ibridi leggeri come ad esempio la nuova e molto gettonata Ford Puma che alla fine del semestre è riuscita a prevalere in termini di unità vendute anche rispetto alla Yaris. A farà da incomodi ci sono le Suzuki Ignis e Swift entrambe rinnovate e le new entry di Panda e di 500.