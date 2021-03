Toyota Yaris vince Car of the Year 2021, la compatta giapponese è Auto dell'Anno La Toyota Yaris è stata premiata come Car of the Year 2021, davanti a Fiat nuova 500 e Cupra Formentor di Simonluca Pini

La Toyota Yaris conquista il premio di Car of the Year 2021. La compatta giapponese è stata premiata in occasione della premiazione tenuta al Palexpo, sede abituale del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, e trasmessa in tutto il mondo. La Toyota Yaris ha conquistato il premio di Auto dell'Anno 2021 grazie a 266 punti assegnati dalla giuria composta da 59 membri provenienti da 22 nazioni europee. Sul secondo gradino del podio è salita la Fiat nuova 500, con 240 punti e auto preferita dalla giuria italiana. Terzo posto con un solo punto di distacco per la Cupra Formentor, primo modello inedito del giovane brand spagnolo di proprietà del Gruppo Volkswagen.

Auto dell'Anno 2021, Toyota Yaris

La Toyota Yaris torna a vincere il premio di Auto dell'Anno a 21 anni di distanza dal trionfo della prima generazione. Infatti nel 2000 vinse la prima generazione di Toyota Yaris, seguita nel 2005 dalla Prius. “Un degno vincitore delle elezioni di quest'anno, che ha meritatamente prevalso contro sei concorrenti di alto livello”, ha dichiarato Frank Janssen, presidente della giuria Car of the Year 2021, dopo aver annunciato i risultati.

Classifica Car of the Year 2021:

1. Toyota Yaris: 266 punti

2. Fiat New 500: 240 punti

3.Cupra Formentor: 239 punti

4. Volkswagen ID.3: 224 punti

5.Skoda Octavia: 199 punti

6.Land Rover Defender: 164 punti

7.Citroën C4: 143 punti