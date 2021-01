TPL in ginocchio: due miliardi in meno di ricavi

Non rilevanti invece i “costi cessanti” (gasolio, manutenzione, cassa integrazione) per i minori servizi effettuati, stimati in circa 450 milioni. Nel complesso lo squilibrio economico del settore per il 2020 è valutato in 1,8 miliardi.Le misure di sostegno adottate dal Governo nei vari provvedimenti di indennizzo ammontano nel 2020 a poco più di un miliardo, con uno squilibrio ancora da colmare pari a circa 800 milioni di euro.

Le prospettive per il 2021 non sono molto migliori: per il primo semestre, con una contrazione della domanda media al 60% dei livelli pre-Covid, si stima una perdita complessiva di 1 miliardo, mentre le misure già adottate dal Governo per l'anno in corso si fermano a 190 milioni. Le proposte che le Associazioni di settore avanzano sono di due tipi.

La definizione di un quadro di misure chiare e stabili per garantire l'equilibrio economico finanziario delle gestioni per tutto il tempo che sarà necessario fino alla fine della epidemia e al ritorno ad una normale dinamica della domanda (adeguamento inflattivo al fondo trasporti, ripristino del rimborso delle accise sul gasolio, agevolazioni energetiche).

Ma anche misure di rilancio industriale del settore: la crisi Covid potrebbe essere anche l'occasione per consentire un salto di qualità dell'intero settore, aumentando la quota di domanda complessiva di mobilità del TPL e riducendo l'uso dell'auto, con effetti positivi sull'economia, l'ambiente, la qualità della vita nelle città, la riduzione delle malattie da inquinamento dell'aria. Per fare questo occorre potenziare gli investimenti sia in infrastrutture materiali (tramvie, metropolitane, stazioni), che immateriali (digitalizzazione, infomobilità, smart ticketing), e anche nel rinnovo del parco mezzi, oggi molto vecchio con una media di 12,3 anni per gli autobus, e ambientalmente poco sostenibile.

Lo strumento principale in campo è l'uso dei nuovi Fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Fondi strutturali, ed un maggiore impegno di spesa di Stato e Regioni. Un pacchetto di investimenti da realizzare entro il 2026 e che potrebbe valere 20/30 miliardi.Dalla pandemia ne possiamo uscire con un massiccio ritorno all'uso dell'auto (considerata più sicura sul piano sanitario) oppure con un nuovo modello di mobilità sostenibile. Dipende soprattutto dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane partendo proprio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.