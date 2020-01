Tra affare e diffidenza

(ANSA)

Acquistare la casa dei propri sogni a un prezzo inferiore a quello di mercato: può sembrare lo slogan di uno spot ingannevole, ma in realtà non c'è alcuna menzogna. Chi sceglie di comprare casa partecipando a un'asta immobiliare, infatti, può davvero risparmiare denaro e ottenere in modo sicuro un fabbricato che altrimenti pagherebbe di più. Partecipare all'asta, però, spaventa ancora molti possibili acquirenti. Ma se è indubbio che prima di provare ad aggiudicarsi un immobile all'asta è consigliabile conoscere il meccanismo delle aste, è altrettanto vero che con un po' di accortezza le insidie possono essere evitate.