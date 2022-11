Tra agritech e foodtech (ma anche cultura) l’innovazione vista dalle Bcc

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un essicatore di rifiuti umidi da casa, la produzione agricola di prodotti alimentari orientali a chilometro zero, il micro-cristallo che abilita che abilita i fertilizzanti bioogici, la piattaforma per la fruizione del patrimonio artistico e culturale.

Sono i quattro progetti selezionati per il percorso di incubazione della prima edizione di Bcc Innovation Festival, l’iniziativa del Gruppo Bcc Iccrea per lo sviluppo di idee imprenditoriali in ambito di innovation technology di cui viene ora lanciata la seconda edizione.

La prima edizione, che ha visto coinvolte tutte le Bcc del gruppo BCC Iccrea, ha registrato la partecipazione di più di 80 innovatori che hanno presentato 55 idee. Ora i candidati alla nuova edizione hanno tempo fino al 31 gennaio per presentare le loro proposte.

L'iniziativa non si limiterà alle idee che meritano un affiancamento per proporsi al mercato, nella fase conosciuta come “pre-seed”, ma anche a quelle realtà che sono già avviate e che, trovandosi nella fase “growth”, possono accrescere le loro potenzialità ed efficacia d'azione sia all'interno che fuori dal mercato domestico.

Una volta individuate le candidature, queste saranno presentate con un pitch online davanti al Comitato scientifico del Festival che selezionerà insieme a Knowledge Institute i Champions per la fase finale, il Road to Festival. In questo secondo step, i Champions prescelti riceveranno un ciclo di formazione per preparare una presentazione tecnica del progetto da illustrare, dopo 3 mesi, alla giuria del Festival Day.