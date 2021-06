Tra arpa e jazz, mare e miniere, ecco l’estate della Sardegna per ripartire

4' di lettura

Il concerto in spiaggia, oppure sul traghetto o ancora in un villaggio minerario che si affaccia sul mare. Che sia jazz o musica classica o concerti di sola arpa non fa differenza. E' il panorama delle iniziative in programma questa estate nelle coste e nell'entroterra della Sardegna.

Mare e miniere

Laboratori, seminari concerti e danza di matrice popolare. Sono gli ingredienti di Mare e Miniere (in programma dal 21 al 27 giugno nell'antica tonnara di Su Pranu a Portoscuso) organizzata dall'associazione Elenaleddavox, con la direzione artistica del compositore e polistrumentista Mauro Palmas: un appuntamento che si rinnova dal 2006 tra centri e località del Sud Sardegna legati al mare e alla storia mineraria dell’isola, e che quest’anno giunge alla sua quattordicesima edizione.In parallelo e in stretta connessione con i seminari di canto, musica e danza popolare e un cartellone fitto di concerti con artisti e formazioni di spicco nel campo della ricerca e della sperimentazione intorno alle musiche tradizionali del bacino mediterraneo.

Loading...

HarpsFestival

Viaggerà tra concerti d'arpa in spiaggia, lezioni, conferenze e concerti. E terapia giacché l'arpa, con i suoi suoni e la sua versatilità si trasforma in strumento per una terapia . È la quarta edizione dell'HarpsFestival Sardegna dal 20 al 27 luglio nelle spiagge di Lu Bagnu a Castelsardo in provincia di Sassari, promosso da Arpademia Associazione nata in seno all'Università popolare dell'Alto Monferrato, che si occupa di cultura e promozione sociale e di diffusione dell'Arpa «con corsi, master e ricerca sull'effetto della vibrazione della corda sulla persona», in un «viaggio tra musica e ambiente», come rimarca Eleonora Perolini, direttore artistico del festival, dove ai concerti si potranno unire anche ricerca e “arpaterapia” e i suoni dei brani classici potranno alternarsi a quelli pop o jazz.

«Quest'anno verranno invitati anche degli Special Guest - dice - che offriranno un valore aggiunto all'evento che ogni anno si arricchisce di contaminazioni non solo musicali e professionali ma anche di confronto, di unione e di ricerca come era l'idea di partenza».

Non solo terapia, ma anche turismo. Perché attorno al mondo musicale dell'arpa, grazie all'apertura a brani e suoni jazz e pop e al cosiddetto effetto “contaminante”, cresce il numero di appassionati o aspiranti suonatori pronti a calibrare la vacanza attorno al festival.



Non è certo un caso che in Sardegna da qualche anno si svolga anche un'altra manifestazione (distinta e differente), denominata “Festival internazionale delle Arpe del mondo” con manifestazioni itineranti in diversi centri dell'isola. Tutti appassionati tra mare e musica.

Festival Dromos

Dalla fine di luglio ai primi di agosto poi l'edizione numero 23 del festival Dromos, di cui è già iniziata la prevendita dei biglietti. Il programma, che prevede iniziative tra Oristano e altri centri della provincia manderà in scena Niccolò Fabi, Noa.